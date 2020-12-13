مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء الاقتتال فيما بينهم في ناحية جنديرس في عفرين بريف حلب

قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في ناحية جنديرس في محيط مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن الاقتتال بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي التابعين لما تسمى “حركة نور الدين الزنكي” ومجموعات إرهابية أخرى في عدة أحياء سكنية من ناحية جنديرس التابعة لعفرين أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين وإصابة 8 آخرين بجروح.

ورجحت المصادر أن يكون من بين المصابين عدد من المدنيين من جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ناحية جنديرس بين هذه المجموعات الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي.

ويتواصل الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي في معظم المناطق التي تنتشر فيها ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم واستشهاد واصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

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