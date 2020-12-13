إصابة 23 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في باكستان

أصيب 23 شخصاً بجروح من جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مركز للشرطة في مدينة روالبندي بإقليم البنجاب شمال شرق باكستان اليوم.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن الضابط في الشرطة إحسان يونس قوله: إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت قرب مركز للشرطة ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً بجروح بعضهم إصاباتهم بالغة تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن إلا أن مسلحي حركة طالبان غالباً ما يقومون بزرع عبوات ناسفة على جوانب الطرقات لاستهداف القوات الحكومية والمدنيين.

طباعة