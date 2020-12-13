ميليشيا (قسد) تختطف مدنيين في بلدتي الشحيل والطيانة بريف دير الزور الشرقي
نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدتي الشحيل والطيانة بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت منازل المواطنين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت 6 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما انتهت حملة المداهمات التي شنها مسلحو الميليشيا في بلدة الطيانة باختطاف عدد من أبناء البلدة.
وداهمت مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس حي الخياسة وسط مدينة الشحيل شرق دير الزور وقامت باختطاف طفل من الحي واقتادته إلى جهة مجهولة.
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