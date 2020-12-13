الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالمدفعية على منطقة عين عيسى شمال الرقة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على الأطراف الشمالية لبلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبعض المحاصيل الزراعية.

ومنذ بداية عدوانها في تشرين الأول من العام الماضي واحتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

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