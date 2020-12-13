الخارجية الإيرانية تستدعي السفيرين الألماني والفرنسي

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم، السفيرين الألماني والفرنسي في طهران احتجاجاً على التدخلات الأوروبية في الشؤون الداخلية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” أن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في وزارة الخارجية أبلغ السفير الألماني هانس اودو موتسل ورئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية احتجاج إيران الشديد على البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والتي تشكل تدخلاً في شؤون إيران الداخلية وكان آخرها بيان إدانة إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي روح الله زم بعد إدانته بـ “نشر الفساد والتآمر ضد نظام الجمهورية الإسلامية”.

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