مرور دمشق ترحّل 1500 سيارة متوقفة في شوارعها

دمشق _مايا حرفوش

أكد مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق – ياسر بستوني في تصريح لـ(تشرين) أنه يوجد في شوارع دمشق عدد كبير من السيارات المتوقفة المعطلة وهي موجودة منذ سنوات ومرمية على أرصفة وشوارع دمشق في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب السيارات والسائقون عن مكان صغير لركن سياراتهم، لذلك تشكلت لجنة بين محافظة دمشق وقيادة شرطة محافظة دمشق ومهمتها إحصاء هذه السيارات المتوقفة ومعرفة تبعيتها وإعلام أصحابها لإزالتها وفي حال لم يزيلوها تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك بالتعاون مع رؤساء البلديات في محافظة دمشق فقد تم جرد كل أعداد الآليات المتوقفة وتمت إزالة نحو 75 بالمئة منها أي تم ترحيل 1500 سيارة متوقفة من جميع شوارع مدينة دمشق.

وأكد بستوني أن هناك جدية في محافظة دمشق لمعالجة هذا الأمر، مشيراً إلى أن حله سيخفف الضغط عن شوارع العاصمة وسيخلق شواغر مناسبة لجميع المواطنين أمام بيوتها ومحلاتها.

بدوره، رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق – العقيد محمود الصالح أكد أن هناك لجنة مشكلة في محافظة دمشق وريفها لحل هذه المشكلة ونقل تلك السيارات (الخردة) إلى (كراج) خاص فور ورود أي شكوى عن وجود مركبة من هذا القبيل في مكان بعيد عن إقامة صاحبها، وقال: نقوم بإجراء دراسة عنها لمعرفة صاحبها ومكان إقامته، مضيفاً: إنه يحق للمواطن ركن سيارته بمكان مسموح الوقوف فيه بالقرب من مكان إقامته شرط ألا يكون مظهرها غير لائق، كما يحق للبلدية أيضاً التدخل في مثل حالة كهذه فيما لو وجدت أنها مركونة في مكان حيوي ولاسيما إذا كان مظهرها غير لائق وتشكل بؤرة لتجمع القمامة.

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