ملعب دير الزور في دائرة الوعود والجولات المكوكية والتعشيب قيد التريث

ديرالزور – مالك الجاسم

ما بين الفينة والأخرى تعود قصة ملعب دير الزور للواجهة من جديد، فهو من أكثر الملاعب الذي شهد جولات، وبرغم ذلك لم يتحرك بعد ساكناً في قصة تأهيل الملعب، وبات الأمر ملحاً بعد النتائج الأخيرة للفتوة الذي يعيش حالة الغربة عن أرضه وجمهوره، وهذا الأمر بات مرتبطاً بالملعب الذي يحتاج إلى حلقات طويلة للحديث عن تأهيله ، بدءاً من توقيع العقد الأول والذي قدر بثلاثة أشهر بعد أن تكفلت به الشركة العامة للطرق والجسور وشركة الدراسات الهندسية وبقيمة 81 مليوناً، وبعد ذلك تم إلحاقه بربع عقد جديد لاستكمال ما تبقى من مرحلة العقد الأول، ولكن ما بين العقد الأول وربعه بدأت المماطلة، وإطلاق الوعود، وفي كل تصريح تكون هناك نسبة إنجاز جديدة ومختلفة، ولكن وبرغم كل ذلك فهو ساكن، وبدا العمل واضحاً، ويسير كما مسير السلحفاة، برغم أن السلحفاة وصلت إلى خط النهاية بعد عناء، ولكن ملعب دير الزور لم يحمل الجديد، ومن يزر الملعب يعرف تماماً ماذا نقصد بهذا الكلام.

وبعد سنوات بقيت الأمور على ما هي عليه، وأمام إلحاح جماهير الرياضة في دير الزور شهدت الأيام الماضية تحركات سريعة عسى ولعل تحمل معها تباشير الخير لرياضة المحافظة، ولكن ما يمكن الحديث عنه هو موضوع تعشيب الملعب، والذي يحتاج وحده حتى الثلاثة أشهر، وجاءت الصدمة وكانت بكتاب من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لفت نظرنا فيه عبارة« قيد التريث» فما القصة الجديدة التي تدخل على خط تأهيل الملعب..؟

قصة الكتاب الذي يحمل عبارة «قيد التريث»

الكتاب الأخير الذي وصل للجنة التنفيذية في دير الزور من قبل الاتحاد الرياضي العام ويحمل تاريخ 3 / 11 / 2020 جاء فيه:

إشارة إلى كتابكم رقم 787 / ص تاريخ 15 / 10 / 2020 المتضمن طلبكم تنفيذ أعمال عزل سقف مبنى الإدارة في الملعب الرئيس في مركز الباسل الرياضي نبين لكم ما يلي:

استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2267 / ص / ل / ع تاريخ 19 / 7 / 2020 وكتابنا رقم 1800 / م ت ش تاريخ 22 / 7 / 2020 تم تخصيص مبلغ وقدره مئة مليون ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار لإبرام ملحق عقد لمشروع إعادة تأهيل الملعب الرئيس في دير الزور، موضوع العقد رقم / 25 / لعام 2019 والمبرم مع الشركة العامة للطرق والجسور، ولكون الأرضية العشبية هي الأولوية الأولى لأعمال ملحق العقد وقيمتها تزيد على / 90 / مليون ليرة سورية، لذلك تم التريث حالياً بإجراءات ملحق العقد حتى نتمكن من إجراء المناقلات الممكنة على المشاريع المنتهية في المحافظات، والتي يتم تمويلها من حساب لجنة إعادة الإعمار لنتمكن من تنفيذ جميع الأعمال اللازمة للملعب ومن ضمنها« الأرضية العشبية وعزل سقف مبنى الإدارة ».

وهذا الكلام الذي ذكرناه يوضح تماماً أن هناك مدة أخرى قادمة، ستضاف لفترة الانتظار الطويلة، برغم أن الموضوع تم شرحه بالتفصيل حول موضوع التريث حتى الانتهاء من إجراء المناقلات.

على أرض الواقع

أكثر من جولة كنا نتواجد بها، والكلام ذاته والحديث حاضر، فالعمل يسير ببطء تام، وكل الأعمال التي تم تنفيذها كانت تصطدم بعدم وجود موافقة لإجراء عزل لسقف مبنى الإدارة، وهذا بدا واضحاً نتيجة تجمع مياه الأمطار على سطح المبنى، وهو ما لفتت له الشركة المنفذة بضرورة وجود موافقة العزل، لمتابعة بقية الأعمال، أما السور الخارجي للملعب فلم يتم لحظه بعد، وبقي على ما هو عليه، وموضوع دهان الملعب الذي تم رفضه – وهذا واضح بكتاب – وصل للجنة التنفيذية التي تتحمل القسط الأكبر في هذا الموضوع، على الرغم من أنها ليست جهة مشرفة أو مستلمة، وتبقى جهة فقط متابعة لهذا الموضوع حتى يتم انتهاء كامل الأعمال المطلوبة بموجب العقد، ويتم استلام الملعب من الشركة المنفذة من قبل مكتب المنشآت والاستثمار في الاتحاد الرياضي العام.

زيارة مهمة

الزيارة الأخيرة ومنذ أيام والتي حظي بها الملعب كانت من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الخدمية والتنموية في دير الزور، والتي ضمت المهندس بسام طعمة- وزير النفط والثروة المعدنية ، والمهندس محمد فايز البرشة- وزير الدولة لشؤون الاستثمار، ورافقهم أمين فرع دير الزور للحزب، ومحافظ دير الزور، وتم فيها تقديم شرح كامل لواقع هذا الملعب وضرورة الإسراع بتأهيله ليتم عودة الأندية للعب على أرضها وبين جمهورها، وكانت الوعود حاضرة بأن الأيام القادمة سيكون فيها تحركات للإسراع بعملية التأهيل للمنشآت الرياضية وفي مقدمتها الملعب.

ولهم كلام

المهندس عزيز عزي – مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور في دير الزور – وهي الجهة المنفذة لأعمال تأهيل الملعب – قال: العقد المبرم مع الاتحاد الرياضي العام يتضمن أعمال ترميم لمبنى الإدارة، وقسماً من المنصة الرئيسة، وترحيل أنقاض وأعمالاً بيتونية وتمديدات صحية وكهربائية وتركيب نوافذ، ولا يتضمن العقد تعشيب الملعب.. والمشكلة التي واجهتنا أثناء العمل هي عدم وجود موافقة لعقد عزل لمبنى الإدارة، وكنا ننتظر موافقة لملحق عقد لتنفيذ عزل حتى نتابع ما تبقى من أعمال.

حسين المزيد- رئيس اللجنة التنفيذية في دير الزور قال: التأخير في تأهيل الملعب يقع على عاتق الجهة المنفذة، وبعض التأخير مبرر، وبعضه غير مبرر، ونحن نضع الاتحاد الرياضي العام بصورة كل جديد حول مراحل تأهيل الملعب، لكوننا نتابع مراحل التأهيل حتى يتم استلام الأعمال من قبل لجنة تشكل من قبل الاتحاد الرياضي العام ، وفيما يخص موضوع تعشيب الملعب نحن نستكمل تقديم الدراسة لهذا الموضوع حتى يتم تأمين الاعتماد لذلك.

وأضاف المزيد: إن من مقومات عودة النشاط الرياضي للمحافظة الإسراع بتأهيل الملعب حتى تعود أندية الفتوة واليقظة للعب على أرضها وبين جمهورها.

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