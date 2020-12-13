خارجية فلسطين تطالب بإجراءات لوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت الخارجية في بيان لها أن التصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن وخاصة في ظل استغلال الاحتلال الأيام المتبقية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خطير ويؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً عاصمتها القدس وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ووقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2334 ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.
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