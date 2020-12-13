إبراهيم النمر

شهدت الجولة السابعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم عدداً من الأحداث ولاسيما بما يتعلق بالقلعة الحمراء نادي الاتحاد الذي حقق أول فوز له في هذا الدوري على حساب الشرطة الذي سبقه بالتسجيل .. لكن سرعان ما عاد الاتحاد إلى أجواء اللقاء وأمطر شباك الشرطة بثلاثية، ولاشك أن إدارة وجمهور الاتحاد سعيدان بهذا الفوز ومن خلفهم الكادر واللاعبون بعد طول انتظار ، فالاتحاد ليس هذا مكانه ومركزه بل في المقدمة لكن كرة القدم لاتعترف سوى بلغة الأهداف، واليوم نقول ربما بدأ الاتحاد مشواره.

وفي الطرف المقابل الحرجلة أصبح في خبر كان فلم تنفعه عقوده المرتفعة، والأموال التي تم صرفها في سبيل ظهوره بمظهر حسن منذ بداية الدوري لكن ربما سارت الرياح بما لا تشتهي سفنه، وأقول التعويض ما زال وارداً وعلى الكادر الفني والتدريبي العمل على الحالة النفسية للاعبين وزرع ثقافة الفوز لإسعاد الجمهور الكبير الذي يعشقه ويسانده في الخسارة قبل الفوز، فيجب عودة الثقة ومصالحة الجمهور والتفافه إلى جانب الفريق.

ونوارس جبلة يحلقون عالياً هذا الموسم بقيادة عمار الشمالي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الفريق نحو الأمام وهذا ما كان يفتقده من مواسم عدة وخاصة الموسم الماضي، الفوز على الحرية وكسب 3 نقاط كانت في غاية الأهمية وعدم التفكير منذ البداية بخطر وشبح الهبوط كما كان ينتابه سابقاً.

إلى أين يا ساحل؟

هذا الفريق يمر بظروف غير مثالية بالتأكيد يقدم مستويات وأداء جيداً ولم تكتمل لديه معادلة الأداء والنتيجة، فالفريق يعذب الفرق جميعاً لكن في النهاية الخسارة هي العنوان فهو بحاجة لصدمة إسعافية إيجابية للعودة إلى المسار الصحيح، وتالياً الجيش يريد الوصول نحو القمة بهدوء وتعثر أي من منافسيه الكرامة وتشرين يعني وصوله نحو الصدارة فهذا طموح مشروع.

الفتوة يتعثر!

مازال يتعثر في كل مباراة ويخسر بفارق هدف لكن النتيجة خسارة 3 نقاط كل مرة والحفاظ على مركزه الرابع عشر والأخير، فهو بحاجة لعمل كثير من أجل الخروج من هذه الدوامة، بالتأكيد نأمل ذلك.

والحرية متذبذب الأداء والمستوى فهل تنطبق عليه أن لكل مباراة ظروفها فهو لم يستفد من الفوز على الحرجلة بل أتبع ذلك بخسارة غير متوقعة مع جبلة والأمل مازال موجوداً.

والشرطة بدوره خسر الرهان من جديد لكن مدربه توقع النتيجة مع الاتحاد والأمل في القادمات لتغيير الصورة نحو الأفضل.

إحصاءات

سجل في هذه المرحلة 14 هدفاً في 6 مباريات ومازال محمود البحر لاعب جبلة متصدراً لائحة الهدافين بـ7 أهداف، ولم تسجل أي حالة طرد لأي لاعب.

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