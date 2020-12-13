من المسؤول عن غياب كرة اليقظة عن حضور قرعة مسابقة كأس الجمهورية ..؟

مالك الجاسم

كانت المفاجأة حاضرة عندما تم صدور جدول مباريات كأس الجمهورية، حيث لاحظ الجميع غياب اسم اليقظة من الأندية المشاركة في هذه المسابقة، وهنا بدأت عملية البحث والتحري عن مجريات هذا الأمر ومن يقف وراء عدم إبلاغ اليقظة حضور اجتماع سحب القرعة لمسابقة كأس الجمهورية لعام 2021 ..؟ وكل الاتهامات كانت تتجه للجنة الفنية لكرة القدم في دير الزور.

وأمام كل هذه المجريات التي طرأت كان لابد من توجيه السؤال لأصحاب الحل والربط في المحافظة.

حسن الديواني عضو اللجنة التنفيذية في دير الزور مشرف نادي اليقظة وخلال حديثه لـ«تشرين» أكد أن الأمر تمت متابعته بشكل مباشر، وتم توجيه كتاب للجنة المسابقات لتدارك هذا الأمر, وتم التواصل مباشرة لتحديد حالة التقصير التي حصلت، وسوف تتم متابعة الموضوع بجدية مع لجنة المسابقات ليتم تأكيد مشاركة اليقظة في المسابقة.

زياد الحمود- رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في دير الزور قال: فوجئنا بعدم حضور نادي اليقظة لقرعة كأس الجمهورية برغم أننا قمنا بتعميم الروزنامة الصادرة عن اتحاد كرة القدم على الأندية، وتم تسليمها لعضو الإدارة في دير الزور، وعلى العموم تم تبليغي من قبل لجنة المسابقات بموعد القرعة عبر «الواتس آب»، وفي هذه الفترة التي تم إرسال رسالة التبليغ كنت قد تعرضت لسرقة جهاز الموبايل، وهذا موضح على صفحتي الشخصية، وقمنا فوراً بتسطير كتاب إلى اتحاد كرة القدم نطالب من خلاله مشاركة نادي اليقظة في مسابقة كأس الجمهورية، وكلنا أمل وثقة بأن اتحاد اللعبة سوف يوافق على هذا.

رئيس نادي اليقظة- ياسر العلي قال: لا نعرف على من نرمي المسؤولية، وفي المحصّلة فإنّ المسؤول عن تبليغ الأندية هي اللجنة الفنية لكرة القدم في دير الزور, وكان من الأجدى إبلاغ اللجان التنفيذية في المحافظات ليتم إبلاغنا ، بالرغم من أن فريقنا يتمرن على بعد أمتار قليلة من مقر اتحاد كرة القدم، وفوجئنا بعد القرعة بالأندية كلها حاضرة ونحن لم نتلق أي تبليغ لحضور القرعة، وتم التواصل مع لجنة المسابقات والتنفيذية والفنية ووعدنا خيراً بمشاركتنا.

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