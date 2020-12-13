نضال بشارة

نال القاص د. جرجس حوراني المرتبة الثانية في مسابقة الهيئة العامة للكتاب جائزة حنا مينة للرواية عن روايته الأولى “باستت” وذلك بعد أربع مجموعات قصصية صدرت عن الهيئة ذاتها وعن اتحاد الكتاب العرب، و”باستت” في الميثيولوجيا المصرية هي ربة الحب والخصب والفرح. وهي من أظرف الربات وأكثرهن فرحاً. وقد ازدهرت عبادتها (بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد)، كانت ترسم على هيئة لبوة. وبعد تسلم د. حوراني جائزته في الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للكتاب في 25 من الشهر الماضي التقته “تشرين” في مدينته حمص ووجهت له بعض الأسئلة، نقراً معاً:

عشق جديد

* فعلتها أخيراً و”خنت” القصة القصيرة بعد أربع مجموعات، وكتبت رواية، وما سيشفع لك أنها حظيت بالمرتبة الثانية لجائزة حنا مينة، أم ثمة ما ستخبرنا عنه؟

ليس هناك أية خيانة فلم أكن أخطط لعشقٍ جديد، كل ما حدث أنني في بداية الأزمة السورية شهدت حالة من الرعب والطاقة السلبية تسيطر على المكان، على الأصدقاء، على الناس، ففكرت أنه يجب علي أن أكتب شيئاً معزياً لهم، شيئاً يجلب لهم الفرح، فبحثت في تلك الفترة عن البداية، فذهلت عندما تنبهت إلى أن الملاهي وحدها لم تقترب منها الصواريخ والسيارات المفخخة ولا القذائف الطائشة. سألت نفسي هل هي محصنة أم لديها (أس400)؟ وهذا بالتحديد ما أجج بداخلي الرغبة في كتابة قصص يكون مكانها ملهىً، وأبين فيها سبب تحصينها ضد كل العبث الذي يسطر على المكان. وكتبت القصة تلو الأخرى، وكان يجمعها وحدة المكان وبعض الأشخاص. كنت أتوجس من أن الحماقة التي كتبتها هي رواية. كل ما فكرت فيه أنها قصص قصيرة متحدة، ولكن عندما عرضتها على أحد الأصدقاء الذي حالما انتهى من قراءتها كتب لي: روايتك جميلة جهزها لتدخل بها مسابقة حنا مينة للرواية. لقد أسعدني كلامه أولاً فهو خبير بالرواية، وثانياً لأنه أشاد بها. ما شجعني على المشاركة بخطوتي الأولى في المسابقة.

* وهل هذه الجائزة تعني أنك ستمضي بالكتابة في الحقل الروائي، مبتعداً عن ملعبك الأساس، أم أنك لن تهجره نهائياً؟

بداية يجب أن أخبرك أنني لم أكن أفكر يوماً ما بكتابة القصة، كنت أكتب الشعر، أقرأ نزار قباني.، أغمض عيني وأحلم أنني يمكن أن أصبح مثل هذا الأمير. وكنت أقرأ ما أكتب لرفاقي وكانوا يبتهجون ويشجعون. ولكن ذات ليلة عندما كنت غارقاً في نومي تعرشت بي جنية، قالت لي اتركه، أنا هي حبيبتك الحقيقية معي توصل الفرح للناس وعندما استيقظت صباحاً مزقت كل أوراقي وأعلنت أنني سأكتب القصة. هي من ناداني، وأنا لبيت النداء. ترى هل سيأتي نداء جديد وألبيه لا أدري؟ في كافة الأحوال أنا لا أجد فرقاً كبيراً بين صنوف الأدب. يهمني شيشاً واحداً؛ أن أوصل الفرح للقارئ بموكب كرنفالي عبر أحلى الطرق. القصة تساعدني على أداء هذه المهمة لذلك أنا أتمسك بها، حتى لو جربت مرة ثانية متعة الرواية.

حنا مينة مدرسة

* سؤال تقليدي ما الذي تعنيه لك جائزة تحمل اسم الروائي الراحل حنا مينة، لاسيما وأنك نلتها عن أول رواية لك؟ وما رأيك عموماً بهذه المسابقة للهيئة؟

من الممتع حقاً أن تهتم وزارة الثقافة بنشر الفن الجميل وترعاه وتكافئ مبدعه. منذ زمن وأنا أتمنى أن يجد الكاتب الناشئ الصدر الرحب لإنتاجه، وهذا ما حدث ويحدث كل سنة بمسابقة الإبداع التي تقوم بها الهيئة العامة السورية للكتاب، والتي تشمل أكثر من جنس إبداعي. أما بالنسبة لنيل إحدى مراتب جائزة حنا مينة؛ فهذا شيء يدعو للسعادة. فمثلما الرحابنة مدرسة في الموسيقا، ووديع الصافي مدرسة في الغناء، كذلك حنا مينة مدرسة في الرواية، ويجب أن تدرس أعماله ضمن المناهج. لقد وعينا على رواياته، وكان من يقتني رواية له يفتخر أمام باقي الرفاق؛ يأتي إلى المدرسة، ويمشي مختالاً كطاووس يعرّض كتيفيه، فنعرف أنه امتلك رواية لحنا مينة، ونبدأ محاولة جعله يحكي لنا، نصل إلى ذلك بعد جهد وبعد جهد أكبر نحصل على الرواية التي تتنقل بيننا مثل عصفور فرح. لا شك أن كماً كبيراً من المتعة أن يُسجل اسمه الخالد على أول عمل روائي لي، كأنني أراه يبتسم لي ويربت على كتفي.

* أعرف أنه من الصعب تسليط الضوء على رواية فائزة، ولم تصدر بعد، فماذا تخبرنا عنها، وماذا يعني عنوانها؟

عمل استمر التفكير فيه ثلاث سنوات. منذ 2011 حتى باشرت بكتابته سنة 2014؛ صار الحزن سيد الموقف، و بدأ يتهاوى الحب والتفاهم والطمأنينة وتسيطر السلبية على المكان؛ ترى كيف ننتصر على الحرب؟ هذا السؤال هو ما كان يؤرقني، حتى اكتشفت صدفة أن الملاهي – كما أشرت لك سابقاً- لم تتأثر بالحرب، وبقيت تعمل، ولم تغلق أبوابها يوماً، وكانت عصية على كل عبثها. فبدأت أفكر بهذا اللغز، فهذا هو محور الرواية؛ إنها ليست سوى أوهام بطلها (كارو) وأحلامه بأن يحرق أحزان الناس، ويجمع رمادها في قنينة، ويرميها في أبعد بحر؛ صارخاً بأعلى صوته: طوبي لباستت صانع الفرح. و” باستت”

في الميثيولوجيا المصرية هي ربة الحب والخصب والفرح. وهي من أظرف الربات وأكثرهن فرحاً، وقد ازدهرت عبادتها (بين القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد)، وكانت ترسم على هيئة لبوة.

صانع فرح

* يحضرني ما قلته لي في حوارٍ سابق عن الصراع الدائم داخل الإنسان بين الآلهة والوحوش، وفي ظل ذلك نفهم أن الزيف قد لحق بالطب والأدب، وأنت منشغل بهما، فماذا تقول عن الذين يسجلون أعمالهم بأسماء أقاربهم ليضمنوا قيمة جائزة مسابقة ما؟

ربما لا تصدق كيف انعصر قلبي، وسرت سيالة كهربائية في جسدي كله عندما جاءني عبر هاتفي صوت يخبرني من الهيئة عن نيل المرتبة الثانية بالجائزة. تلك اللحظة أعادت لذاكرتي كل الأحداث التي دارت في باستت، وأحسست أن (العم كارو) يرفع كأسه لي، ويهلل لانتصار مشروعه، فقد عانى حتى اتخذ قراره بتوظيف أمواله في هذا المكان، وكم راهن عليه، وهاهو ينتصر. ترى لو كنت أنا مثلاً قد وظفت كل معارفي وأقاربي كي أحصد الجائزة؛ هل كان قلبي سيخفق مثل نمر إفريقي مثلما حدث؟ هل كان (كارو) سيرفع لي كأسه ويصيح بصحتك؟ هل كانت البهجة التي تملكتني وأنا أدخل مكتبة الأسد الوطنية قد غمرتني؟. الجائزة جمالها بالمفاجأة ذاتها، بالبريق الذي يحدث عندما تشعر أن تعبك قد تم تقييمه بالشكل الصحيح.

* حكايات “ورق أيلول” آخر كتاب قصصي صدر لك، كأنها حاولت خلق الفرح الذي حدثتني عنه في الحوار السابق ذاته، من أن الإنسان لا ينتبه لمكان وجود الفرح الذي يكون أكثر قرباً إليه مما يتوقع. فكانت الحكايات محاولة صنع فرح، كما هي روايتك الفائزة “باستت” وفق إضاءتك عليها، فهل تسعى إلى أن يقال عن أنك صانع فرح؟

قال (فارس) أحد أبطال فيلم سفر برلك: “ما بيغلب الحرب إلاّ الشرب”، وكان يقصد شرب “العرق البلدي”؛ فقد كان يحمل قنينة عرق في جيب معطفه، وكنت أراه فرحاً طالما كان يشرب العرق، فعندما يتوه العقل؛ ينسى الإنسان الأحداث المريرة التي تعصف به، لكن ماذا يحدث عندما تنتهي موجة كهربة خلاياه، سوف يستيقظ على واقع مرير، وسوف يعاني ألماً أكثر عنفاً مما حاول أن ينساه. (سعيد)؛ أحد الرجال الذين قابلتهم في هذه الحرب، علمني درساً جديداً، فقد سألته مرة عن سبب فرحه الدائم، و كيف استطاع أن يتغلب على هذه الحرب، ضحك ورد علي:” بالعبث، لا شيء يقهر العبث إلا العبث، ونحن نعاني أكبر موجة عبث في تاريخ البشرية”. وفكرت كثيراً في كلامه، ووجدت أن هذه النظرية ربما كانت أكثر صحة من نظرية فارس، وأكثر ديمومة، وقررت أن أمسك قلمي وأمارس العبث، فرجعت إلى أيامٍ مضت، أيام جميلة، وتذكرت منها كل ما يمكن أن يولّد طاقة إيجابية، وجمعتها في (ورق أيلول)، والحقيقة أشعر أن سعيداً الآن يهلل إذ سمعك تطلق لقب (صانع الفرح) على صديقه الذي هو أنا. فيا له من لقب جميل أسعى بكل جهدي كي استحقه. هو حلمي كي أصل إليه يوماً ما، لأنه لا خلاص إلا بالفن الذي يتحقق عن طريق الفرح.

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