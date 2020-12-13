التشجيع الإيجابي في ملاعبنا

زاهر بدران

مما لاشك فيه أن الجمهور يعتبر اللاعب رقم 12 في الفريق الكروي لما له من ثقل هام في دفع الفريق نحو الأفضل بفضل ما يقدمه له من دعم معنوي وحتى مادي، فكلما زاد عدد الجمهور على المدرجات تشجع اللاعبون على رفع مستواهم الفني وأدائهم في ميدان الملعب, فلا يختلف اثنان على أن الحافز الجماهيري هو الأساس في تطوير كرة الأندية التي ترفع من مستوى الدوري بشكل عام، لذلك فإن التشجيع أصبح ركناً هاماً من أركان اللعبة وحجر الزاوية المهم لأندية كرة القدم، ولكن الملاحظ في المراحل الأخيرة للدوري الحالي هو غياب العامل الأساسي لتنظيم هذا الجمهور الكروي على المدرجات عبر مايسمى روابط المشجعين التي للأسف هي غائبة عن معظم أندية الدوري رغم أهميتها لأنها تجمع تحت رايتها أنصار فرق الأندية وتعمل على تنظيم المشجعين داخل الملعب و خارجه لكي يكونوا بحق عوناً لفريقهم.

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا:هل تؤدي روابط المشجعين في الأندية دورها كاملاً ؟ و كيف يجب أن تؤديه ؟

فالملاحظ في دورينا الكروي الحالي هو غياب شبه تام لروابط المشجعين وعدم القيام بدورها في بعض الأندية الكبيرة وانتشار ظاهرة جديدة مؤخراً من نوع آخر لروابط المشجعين؛ الكترونية أو افتراضية من خلال إنشاء منتديات كروية على شبكة الإنترنت تجمع في ثناياها أنصار هذا النادي أو ذاك من خلف شاشة الكمبيوتر بحيث إنها تساعدهم للتقارب فيما بينهم و تبادل الآراء و وجهات النظر, غير أن هذه الأخيرة لم تكن مضمونة العواقب لغياب الرقابة و الردع , ما سهل تطوير الأفكار السلبية لبعض جماهيرالأندية و خروجها عن أدب الملاعب و تأثيرها السلبي في الجماهير الكروية, ما أدى في المباريات الأخيرة للدوري إلى صدام بين جماهير الأندية تكاد لاتحمد عقباه لولا تدخل العقلاء.

وحتى لا تتأجج الظاهرة السلبية في ملاعبنا من خلال الدوري الكروي الذي مازال في مراحله الأولى , نأمل من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لتصحيح الوضع و من بين الحلول المطروحة التي قد تكون مجدية تفعيل دور روابط المشجعين, إذ إنه يجب أن تتكتل في شكل تجمع معتمد من طرف الاتحاد الرياضي العام أو النادي معاً لكي تكون لها صلاحية لتنظيم الجماهير و توعيتهم لتفادي الاهتزازات التي قد ينتج عنها عنف الملاعب, كما يجب عليها تنظيم الجماهير فوق المدرجات و خلال التنقلات لتفادي الانزلاقات في الوضع الذي غالباً ما كانت تحول فيه مدرجات الملاعب إلى ساحات عنف لا تغيب عنها الضحايا ولا الخسائر المادية.

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