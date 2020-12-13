كوريا الجنوبية: 1030 إصابة جديدة بكورونا
سجلت كوريا الجنوبية 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية بحالات الإصابة اليومية بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية في أحدث بياناتها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 42766 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 580 حالة.
وقال رئيس الوزراء تشونغ سي كيون أمس إن تشديد قيود التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في البلاد سيكون لا بد منه إذا استمر تفشي المرض والذي سيكون بشكل عملي عزلاً عاماً أول مرة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل 24 إصابة جديدة في البر الرئيسي اليوم ارتفاعاً من 13 حالة في اليوم السابق مضيفة إن 5 من بين الإصابات الجديدة محلية و19 إصابة لوافدين من الخارج.
وأضافت اللجنة إن إجمالي الإصابات في الصين بلغ حتى مساء أمس 86725 بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634 حالة.
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