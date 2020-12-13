العمال التركي: هيئة الإحصاء تتعمد الكذب بشأن البطالة

كشف اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية في تركيا أن هيئة الإحصاء التركية تتعمد الكذب فيما يتعلق بنسب البطالة في البلاد وتضع أرقاماً بعيدة عن الواقع.

وأوضح الاتحاد في تقرير نشرته صحيفة “توداي زمان” أن هيئة الإحصاء تزعم في بياناتها أن نسبة البطالة لا تتجاوز الـ 12.7 في المئة بينما وصلت النسبة الحقيقية للبطالة في أيلول الماضي إلى 26.4 في المئة أي ما يعادل 9.5 ملايين شخص عاطل عن العمل.

وأشار التقرير إلى أن وباء كورونا وتأثيرات الأزمة الاقتصادية على أسواق العمل أديا إلى خسارة ما لا يقل عن مليون و706 آلاف فرصة عمل وانخفض معدل التوظيف بنسبة 44.1 في المئة.

وكانت صحيفة “زمان” ذكرت في أيلول الماضي أن الاقتصاد التركي هوى إلى ما كان عليه قبل 25 عاماً إثر تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا من مستوى (بي 1) إلى (بي 2) وإبقائها المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى سلبي وهو ما يعد أسوأ تصنيف ائتماني تشهده تركيا بما يشمل أيضاً أزمة عام 2001.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد من جراء سياسات نظام رجب أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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