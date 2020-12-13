إصابة يمنيين اثنين بقصف العدوان السعودي لصعدة
أصيب يمنيان اثنان بجروح اليوم من جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية باقم في محافظة صعدة.
وأفاد مصدر لوكالة “سبأ “بأن مواطنين اثنين أصيبا بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على سوق منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية في صعدة وأن إصابة أحدهما خطيرة.
ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان السعودي ارتكبت 149 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شملت تحليقاً لطيران تجسسي وقصفاً مدفعياً وشن أربع غارات على مديرية مدغل وأربع غارات أخرى على مديريتي رحبة وجبل مراد في محافظة مأرب.
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