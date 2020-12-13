مذكرات أردوغان تلاحق 33 تركياً
أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 33 شخصاً بحجة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
وذكرت صحيفة “توداي زمان” أن نيابة أنقرة أصدرت أوامر الاعتقال التي شملت 14 شخصاً تم فصلهم من عملهم بموجب مراسيم الطوارئ و19 لا يزالون يعملون حراساً وكتاب سجن وفي الوحدات الجنائية المختلفة.
وعقب صدور هذه القرارات شنت قوات أمن النظام حملات مداهمة في اسطنبول وإزمير وأسكيهشير وأماسيا وبولو وأكسراي وغازي عنتاب وإسبرطة وقهرمان مرعش وشانلي أورفة واعتقلت 29 منهم.
ويشن النظام التركي حملة اعتقالات وتسريح من العمل بحق معارضيه شملت مختلف مؤسسات الدولة سواء في الصحافة أو الجامعات أو الشرطة أو الجيش أو القضاء وغيرها بذريعة محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016.
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