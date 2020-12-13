طلبتنا في كوبا يجددون وقوفهم مع الوطن
جدد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات الكوبية التأكيد على وقوفهم مع وطنهم الأم سورية شعباً وجيشاً وقيادة في وجه العدوان المستمر عليها منوهين بصمود الجيش والشعب السوري في مواجهة الإرهاب العالمي.
جاء ذلك خلال فعالية تضامنية نظمتها جامعة هافانا واتحاد الطلبة الكوبي في حديقة ماريانا كراهاليس في العاصمة هافانا بمناسبة الاحتفالات التي تقيمها كوبا في نهاية العام والتي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واستنكر الطلبة خلال هذه الفعالية الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة والظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ضد سورية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعوق جهود الحكومة السورية في مواجهة وباء كورونا.
ورفع الطلبة لافتات تدعو إلى رفع الإجراءات الظالمة ضد وطنهم سورية.
كما أقام الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع كوبا خلال الفعالية جناحاً خاصاً بسورية تضمن مجموعة من الصور والمجلات والمواد التراثية للتعريف بحضارة وتاريخ سورية إضافة إلى تقديم عدد من المواد التي تظهر صمود الشعب والجيش العربي السوري الباسل في مواجهة الإرهاب والحرب الاقتصادية التي تشن عليه.
وفي ختام الفعالية نوه اتحاد الطلبة الكوبي بالمشاركة السورية المهمة في هذه النشاطات لعكس الصورة الحقيقية للأحداث في سورية معرباً عن شكره لفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في كوبا نتيجة عمله الناجح ومشاركته المستمرة في النشاطات التي تقيمها الجامعات الكوبية.
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