الحرارة أعلى من المعدل
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كلها.
ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر على المناطق الشمالية والجزيرة ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في مناطق متفرقة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتستمر درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ومن المتوقع أن يبدأ تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية والغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من تلك المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وأن يمتد الهطل تدريجياً ليشمل بقية المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
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|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|دمشق
|19/8
|20/8
|16/7
|القنيطرة
|18/8
|18/8
|14/7
|درعا
|21/10
|22/10
|17/9
|السويداء
|20/9
|20/8
|16/7
|حمص
|15/5
|16/5
|15/4
|حماة
|16/7
|17/7
|16/6
|الحسكة
|16/8
|17/8
|14/8
|اللاذقية
|21/12
|21/11
|19/10
|طرطوس
|22/14
|21/15
|19/15
|حلب
|14/6
|15/4
|15/4
|ادلب
|14/7
|14/6
|13/7
|دير الزور
|21/9
|22/9
|21/9
|الرقة
|22/7
|23/7
|20/7
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