بريطانيا: عرض “الأوروبي” لما بعد “بريكست” غير مقبول

أعلن مصدر حكومي بريطاني أن عرض الاتحاد الأوروبي بخصوص مفاوضات ما بعد بريكست غير مقبول وذلك قبل عشرين يوماً فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” قال المصدر: “ينبغي على أي اتفاق أن يكون عادلاً وأن يحترم المعطى الأساسي ومفاده بأن المملكة المتحدة ستكون دولة تتمتع بالسيادة في غضون ثلاثة أسابيع”.

وتتعثر المفاوضات حول ثلاث قضايا هي وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.

ويبدو أن التسوية مستحيلة بين البريطانيين الذين يريدون الحصول على حرية تامة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الهائلة، لكن الأمر المؤكد الوحيد هو أن بريطانيا التي انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من كانون الثاني الماضي ستخرج نهائياً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول الـ 31 من الشهر الحالي.

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