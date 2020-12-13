اعتقال 5 فلسطينيين ..ومستوطنون يقتحمون قرية العديسة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت خمسة فلسطينيين.
كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية العديسة شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.
وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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