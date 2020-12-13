اعتقال 5 فلسطينيين ..ومستوطنون يقتحمون قرية العديسة

AM 8:17 2020/12/13

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/12/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق: خلصة – الزربة – الحميرة – القلعجية – الحاضر – جمعية الزهراء بحلب من الساعة 8,00 صباحاً حتى الساعة 16,00 2020-12-13