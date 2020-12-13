البرازيل: 43900 إصابة و686 وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 43900 إصابة جديدة و686 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي أن إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد وصل لغاية الآن إلى 179765 حالة وإجمالي الإصابات إلى 6781799 إصابة.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات.
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