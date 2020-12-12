الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز الـ 71 مليوناً و911 ألفاً والوفيات تقترب من 1.609مليون حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 71 مليوناً و911 ألف إصابة فيما اقترب إجمالي حالات الوفاة من المليون و609 آلاف حالة وفق آخر إحصائيات موقع وولد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي لغاية الآن بلغ 71911389 إصابة وإجمالي حالات الوفاة 1608910 حالات فيما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة إلى 50400980 حالة.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 304387 حالة وفاة من أصل 16442706 إصابات تليها الهند مع تسجيل 142994 حالة وفاة من أصل 9854208 ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 180552 حالة وفاة من أصل 6843232 إصابة.

طباعة