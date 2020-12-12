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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 27 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 12 كانون الأول 2020
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149 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
إصابة ضابط لبناني بانفجار لغم
الدفاع الروسية: رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ
بايدن يتعهد بإعادة أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ
اعتقال عشرات المتظاهرين ضد "قانون الأمن الشامل" في فرنسا
ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير ديوب
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم شرق قلقيلية
الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان طوارئ مناخية
استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين شرق دير الزور