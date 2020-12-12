ضبط شخصين يقومان بالاتجار بمادة الفيول في السوق السوداء ومواد غذائية منتهية الصلاحية بريف دمشق

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق شخصين يقومان بالاتجار بمادة الفيول في السوق السوداء بمعمل لإنتاج الجبس في نجها ومعملاً لإنتاج الراحة والفواكه المجففة في السبينة.

وبينت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه أثناء قيام عناصر المديرية بعملهم ضبطوا داخل معمل لإنتاج الجبس في نجها خزانا لمادة الفيول سعة 15000 ليتر يقوم صاحبه بالإتجار بالمادة في السوق السوداء عن طريق بيعها لسماسرة حيث تم ضبط سيارة محملة بـ 6 براميل سعة البرميل 200 كيلوغرام لدى شخصين يقومان بالإتجار بها.

وأشارت المديرية إلى تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإحالة المخالفين موجودا إلى القضاء المختص بعد أن تم حجز الكمية المخالفة لتسليمها لمحروقات الريف وأغلق المعمل بالشمع الأحمر.

كما ضبطت عناصر المديرية معملا لإنتاج الراحة والفواكه المجففة في السبينة بداخله كمية من المواد منتهية الصلاحية ودون مواصفات تقدر كميتها بنحو 250 كيلوغراما “كاكاو وزبدة كاكاو وزبدة حيوانية”.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وحجزت الكميات المضبوطة من المواد وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية بحق المعمل.

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