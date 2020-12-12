مسؤول عسكري إيراني: سنرد على أي اختراق أمريكي لأجواء البلاد

أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني العميد قادر رحيم زادة اليوم عن جهوزية الدفاع الجوي الإيراني للرد على أي اختراق للأجواء الإيرانية مشيراً إلى أنه يتم رصد تحركات قاذفات بي 52 الأمريكية ومتابعتها على مسافات أبعد من 150 كيلومترا عن الحدود.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن زاده قوله في تصريح إن أجواء البلاد تعتبر من خطوطنا الحمراء ومثلما جرب الأعداء قبل ذلك فإن أدنى اختراق لأجواء بلادنا سيقابله رد ناري من دفاعنا الجوي.

ولفت زادة إلى أن مقر الدفاع الجوي وفي إطار شبكة دفاعية موحدة يرصد لحظة بلحظة تحركات جميع أنواع الطائرات بطيار أو بلا طيار ويقوم بتحليلها ومن خلال التحقق من أهداف العدو ومعرفة سلوكياته يتم وضع خطة تتناسب مع الظروف وينفذها.

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