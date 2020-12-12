درعا - عمار الصبح

بمناسبة قرب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.. تم في قرية بصير في محافظة درعا مساء اليوم السبت إضاءة “شجرة وطن” رسالة من سورية إلى العالم والتي أقامتها مطرانية حوران وجبل العرب – رعية القديس جوارجيوس في قرية بصير، وذلك بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي وأمناء فرعي الحزب في درعا والسويداء ومحافظي درعا والسويداء والفعاليات الرسمية والدينية والأهلية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وابناء قرية بصير والقرى المجاورة.

وأكد الأب منور بخيتان كاهن رعية القديس جوارجيوس أن هذا الكرنفال هو رسالة من سورية إلى العالم أجمع وهي رسالة السلام والمحبة والتآخي ورغم كل شيء مازلت سورية وستظل قلباً نابضاً وعطاءً مستمراً من شمالها إلى شرقها فغربها ، بأرضها وسمائها وبحرها ومن جنوبها من سهل حوران وجبل العرب، لافتاً إلى أن رسالة هذه الاحتفالية تتضمن دعوى لأعداء سورية لرفع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري.

من جهته بين الأب غابي بطة راعي كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في جبل العرب وحوران أن المشاركة في هذا الكرنفال هي رسالة إلى كل العالم وهي رسالة محبة وسلام .. رسالة تحمل بين طياتها معاني التآخي والمواطنة والسلام مع اقتراب ميلاد رسول السلام والمحبة.

وتخلل الحفل عرض كلمة مقتضبة وجهها الأب إلياس زحلاوي من المشفى طمأن فيها الجميع على صحته ودعا إلى التحلي بروح المحبة والتآخي والسلام وهي رسالة السيد المسيح.

وخاطب الأب زحلاوي أعضاء الفرقة بالقول: “لا تقلقوا علي أنا بألف خير”، وأضاف : “أملي كبير بأن يعيدني الرب إليكم لنكمل الدرب… أذكروني بصلاتكم متل ما أنتم بقلبي وصلاتي” .

وأحيت جوقة الفرح أمسية الكرنفال بقيادة المايسترو رجاء الأمير شلبي حيث قدمت مجموعة من الترانيم الدينية والأغاني الوطنية والتراثية والفلكلورية كما شاركت أوركسترا النفخيات السورية بقيادة المايسترو إيهاب قطيش وأوركسترا موسيقى الجيش وفوج مار أفرام السرياني في حفل الكرنفال.

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