تطبيق برنامج الاعتمادية بآلية جديدة لفتح أسواق خارجية للتصدير

اللاذقية_ يوسف علي

بيّن المهندس منذر خيربك_ مدير زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أن برنامج الاعتمادية الذي أطلقته وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي، والاقتصاد والتجارة الخارجية، بدأ هذا الموسم بتدريب المهندسين الزراعيين في الوحدات الإرشادية على مستوى المناطق على آلية الانتساب لبرنامج الاعتمادية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ بحيث يشترط أن تبلغ مساحة الأرض ١٥دونماً وما فوق، وأن يكون عمر الأشجار من ٥ سنوات ومافوق، إضافة لتوفر تحليل تربة حديث لبدء الانتساب للاعتمادية.

وأضاف خير بك: يقوم البرنامج بالكشف الحسي للتأكد من الشروط المطلوبة من قبل مديرية الزراعة وهيئة تنمية وترويج الصادرات والاستفادة من الأخطاء الماضية لتلافيها خلال الموسم الحالي، حيث إن المزارع ليس مطالباً بأي كلفة مادية مقابل الإنتساب للاعتمادية.

وعن الهدف من برنامج الاعتمادية، أشار خير بك إلى تحقيق جودة عالية وفتح أسواق خارجية أمام هذا المنتج الاستراتيجي على مستوى الساحل السوري وتهيئة المزارع للحصول على شهادات الجودة العالمية GAPوتحسين مستوى سمعة المنتج السوري وضمان استمرار تدفقه في الأسواق الخارجية.

وتابع خير بك: يشمل برنامج الاعتمادية انتساب مراكز الفرز والتوضيب إليه، منوهاً بأن الحمضيات السورية تتميز بنظافتها والاعتماد على المكافحة الحيوية وجودتها ورائحتها ونكهتها.

ويقدر إنتاج اللاذقية من الحمضيات للموسم الحالي بنحو ٥٩٠ ألف طن، بانخفاض ٢٠٠ألف طن عن العام الماضي.

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