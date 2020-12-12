ينابيع ( المزيريب) تعود للجريان بعد توقفها طوال الصيف

درعا - وليد الزعبي

أوضح المهندس محمد منير العودة – مدير الموارد المائية في درعا أن بحيرة المزيريب بدأت تشهد منذ مساء يوم الخميس الفائت ظهور رشوحات للمياه من جديد بعد جفافها خلال أشهر الصيف الفائت، وهو ما يؤشر إلى عودة جريان ينابيع المزيريب ويبشر بأمل امتلاء البحيرة التي طالما كانت مقصداً للسياحة الشعبية من داخل وخارج المحافظة، كما يساعد عند تحسن غزارات الينابيع في بدء ضخ مياه الشرب للعديد من التجمعات السكانية، و هذه الينابيع كانت تعد من أهم مصادرها على مستوى المحافظة، كما كان الفائض من البحيرة في سنوات الوفرة يغذي شبكات الري المنفذة عليها قديماً لإرواء أراضي تل شهاب والطبريات وزيزون والعجمي وخربة قيس، إلا أن ذلك الري توقف منذ سنوات عديدة بسبب انخفاض غزارات الينابيع تدريجياً ومن ثم جفافها نهائياً خلال الصيف.

وأشار العودة إلى أن أهم العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في جفاف الينابيع وتالياً البحيرة خلال أشهر الصيف تتمثل بالاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من الآبار الزراعية المخالفة التي حفرت بأعداد كبيرة في محيطها وعلى مجرى المياه المغذي لها، علماً أنه في حال توافر الظروف الملائمة سيصار إلى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للحد من استنزاف المياه الجوفية وتعزيز مصادر ينابيع مياه المزيريب.

تجدر الإشارة -حسب مدير الموارد- إلى أن نبع بحيرة زيزون عاد للجريان أيضاً آخر الشهر الفائت بعد جفاف استمر طيلة أشهر الصيف وهو كما ينابيع المزيريب أصبح موسمياً، حيث يتوقف عن الجريان صيفاً بسبب التعديات على حرمه بحفر العديد من الآبار المخالفة ويعود للجريان من جديد مع بدء موسم الأمطار وتراجع الطلب على المياه لأغراض الزراعة.

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