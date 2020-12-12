أهالي مشروع البعث في اللاذقية يشتكون الحفر.. والبلدية تسارع بالمجبول الإسفلتي

اللاذقية - لوريس عمران

اشتكى عدد من أهالي حي مشروع البعث في مدينة اللاذقية ل(تشرين) من انتشار الحفر في شوارع الحي، التي تعوق حركتهم و خاصة في فصل الشتاء حيث تتحول إلى (برك) مياه.

بدوره، قال رئيس مجلس مدينة اللاذقية – المهندس عصام عابدين ل(تشرين): ركزت ورشات مديرية الخدمات والصيانة في مجلس المدينة اللاذقية أعمالها على ترميم الحفر بالمجبول الإسفلتي في مشروع البعث، إضافة لأحياء الرمل الجنوبي، الغراف، ومروج دمسرخو بدءاً من ملعب عابدين باتجاه مدرسة واحة الشام، مضيفاً: لتفادي وقوع الحوادث ضمن شارع بور سعيد نتيجة لتخريب حجر الرصيف قامت الورشات باستبداله بحجر انترلوك ورفع منسوبها وملئها بالتراب الزراعي وزراعتها.

وعن معاناة المواطنين أثناء فصل الشتاء واقتلاع الأشجار نتيجة سرعة الرياح الزائدة نوه عابدين بأنه تم قص جميع الأشجار والنخيل ضمن الجزر الوسطية على أتوستراد الثورة والمراسم والشاطئ، إضافة إلى شارع غسان حرفوش وجانب نفق اليمن بعد أن تمت صيانة الإنارة فيه.

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