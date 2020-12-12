حفل ترفيهي لأطفال مركز الإيواء في دير الزور أقامه مشروع (حُلم) التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس

دير الزور - عثمان الخلف

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أقام مشروع(حلم) التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية(غوتا)_ ( بطريركية الروم الأرثوذكس ) حفلاً ترفيهياً لأطفال مركز الإيواء في دير الزور .

الحفل تضمن فقرات غنائية من تراث المحافظة شارك فيها أطفال المركز ، إضافة لمسابقات وعروض توعوية حول حقوق الإنسان ، وحضره مدير الشؤون الاجتماعية والعمل _أحمد اطليوش الشتات ،ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية_ يحيى السلامة، والعوائل القاطنة في مركز الإيواء.

مدير مشروع(حلم )_ إبراهيم شميط أشار في تصريح ل(تشرين ) إلى أن الفعالية أقيمت ضمن نشاطات المشروع للتخفيف من آثار الحرب وحصار الإرهاب الذي أثر في حياة الأهالي عموماً والأطفال على وجه الخصوص وذلك عبر إيجاد مساحة صديقة للطفولة بنشاطات توعوية و ترفيهية ، ناهيك عن جلسات الدعم النفسي للأطفال وذويهم .

وأكد شميط أن مشروع(حُلم ) الذي افتتح مركزين له في مركز المحافظة تمتد نشاطاته إلى قطاع التعليم من خلال برنامج تعليمي مجاني لطلاب المدارس مع تقديم قرطاسية لهم، وبين مدير( حُلم) أن دائرة العلاقات المسكونية والتنمية(غوتا) التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس افتتحت أعمالها في دير الزور بعد التحرير في العام 2018 وتعمل على دعم عودة الأهالي الذين غادروا مناطقهم بعد سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة وهي تعمل في أكثر من نطاق لعودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة عبر توزيع المعونات الغذائية والألبسة وخزانات مياه، والعمل على ترميم مساكن الأهالي المتضررة حيث بلغت أعداد الشقق التي أعيد ترميمها 175 شقة والأعمال في هذا الإطار مستمرة ، إضافة لترميم المدارس.

وأضاف شميط : وضمن مبادراتنا المجتمعية قمنا بدعم عدة مشاريع صغيرة لشباب بهدف تأمين مصدر رزق لهم ، هذا ونفذنا أعمال تأهيل وترميم لمركز التدريب المهني وتم تجهيزه بكل الاحتياجات حيث بدأ بإقامة الدورات التدريبية المهنية المختلفة .

كما وتعمل الدائرة على تنفيذ مشاريع ري زراعي شمل في مرحلته الأولى5 قرى، وفي والمرحلة الثانية سيتوسع لتأمين الري الزراعي لأراضي 12 قرية.

يشار أن مشروع ري بلدة( سعلو) في ريف دير الزور الشرقي والذي يؤمن إرواء 4500 هكتار من الأراضي الزراعية وتستفيد منه 450 عائلة هو من تنفيذ دائرة العلاقات المسكونية والتنمية.

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