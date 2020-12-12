حبات اللؤلؤ المكنون

يسرى المصري

شيء ما غريب يحدث في مجتمعنا، يحاول التشويش على كل القيم والعادات الأصيلة والأخلاق الكريمة التي يحق لنا أن نتباهى بها ونتماهى معها كحبات من اللؤلؤ المكنون، من احترام للكبير وعطف على الصغير ومساعدة للغريب والرحمة للمسكين والضعيف واقتسام اللقمة في وقت الشدة .. هذه الجواهر ثمة من يَسِمُها بعدم القيمة والفائدة أو الجدية والعبثية مستخدماً الحجج الاقتصادية والمعيشية لتصنيف الأخلاق كرفاهية وليست حاجة إنسانية وفكرية.

على الضفة الثانية ينظر آخرون إلى أن الفقر الأخلاقي الحقيقي يرجع إلى ما يشبه الشلل الغريب في فقدان الرموز الفكرية والعلمية والإنسانية ذات الهمم والمواهب، وهذا التخلف الشديد في مجال تعلق الجيل الجديد بمواقع التواصل والتطلع إلى المشاهير وأرباب الموضة كقدوة لهم .. ما يكرس حالة «السفافة» والتقليد الأعمى للنموذج الغربي لبعض الشباب المستهتر والمدمن على المخدرات والأفكار الشاذة وغياب الحالة الأخلاقية والتوجه نحو مواقع الألعاب و«النكت» الساذجة وأخبار المشاهير والكثير من دراما الفوضى والعبث تحت مسميات أقلها ثقافة طبخ الضفدع …

وأكثر ما يظهر هذا الفقر الأخلاقي في لهاث الجيل وراء الثقافات المادية المعلبة في أقاصي الغرب والشرق والشمال والجنوب والتعلق برَكْب أفكار مسمومة توضع لهم في قوالب جميلة من التسلية والفكاهة ترسم خطوطاً أشبه بخيوط العنكبوت تحيط بالفقاعات الذهنية لأبنائنا وتتصيدهم وتَحول بينهم وبين التأمل والتفكر بمدى فائدتها على حياتهم ومستقبلهم.. فهل كانت هذه الدروب ضمن القيم التي أعلت بنيان حضارتنا، أم هل تُصلح وتُسعد مجتمعاتنا أم تشقيها، أم هل من المناسب أن نتعلق بها كما يتعلق المتسولون بأذيال السادة ؟!

هذا العبء الثقيل يحتم تضافر كل الجهود المجتمعية من الأسرة إلى وزارات الثقافة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية وكل الهيئات ذات التوجه الثقافي والتربوي والقيمي للعمل على مشروع أخلاقي وثقافي حقيقي يكون بزيادة المعرفة والعلوم وتنوعها لا بنقصانها، وبالاختيار لا بالتقليد.. ومساره البحث عن المعارف والعلوم والفنون الأصيلة وتوثيقها وليس الاستغناء عما خبرناه ووثقنا بمضمونه واستبداله بمحتوى مسموم لما يسمى ثقافات لدول لا همّ لها غير الاستعلاء والتكبر على الأمم الأخرى بميزان التقدم والتخلف وما هو إلاّ من صنيعتها.

إن ما يؤسف له أن أغلب ما يتعرض له الجيل الجديد من حراك ثقافي يأتي من باب التقليد وعبر بوابات مشبوهة تحترف خداع العقول عبر عولمة عاداتها وثقافتها وفنها لطمس ثقافات وتراث الشعوب وحضاراتها التي تخفي بين ثناياها حرباً ضد القيم ومكارم الأخلاق التي أعلت من شأن الإنسان بمباركة روحانية يفتقدها الغرب لطمس هويتنا وتشويه حضارتنا وتراثنا وقيمنا.

ولا يفهم بذلك أننا ننأى بهذا الجيل عن الاستفادة من التقنيات الحديثة ، فهي عنوان العصر الحالي وما بعده لكن أن نوثق محتوى حضارتنا ورموزنا ومفكرينا ومبدعينا وإشراقاتنا الفكرية والثقافية وننشر محتواها على مواقع التواصل ولاسيما الثقافية والإعلامية والفكرية والتعليمية التي لا ينكر العالم فضلها.

لقد أضاءت شمسنا وحضارتنا العالم في أحلك الظروف، ومن حق الجيل الجديد أن يكون فخوراً بتاريخه ورموزه التي تضيء له طريق العلم والمعرفة والإبداع.

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