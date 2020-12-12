149 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 149 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن الخروقات تضمنت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجاح.
كما تضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة وشارع الخمسين و34 خرقاً بقصف مدفعي بـ321 قذيفة و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
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