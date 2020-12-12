الإندبندنت: بريطانيا تسير نحو كارثة حقيقية

حذر خبراء الصحة العالمية في المملكة المتحدة من كارثة حقيقية خلال عطلة أعياد الميلاد تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء من البلاد بعد انتهاء الإغلاق الوطني الثاني.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن خبراء الصحة قولهم إن “تخفيف القيود خلال فترة الاحتفال التي تستمر لخمسة أيام يشكل خطراً حقيقياً جداً لخلق موجة ثالثة شديدة الخطورة من كوفيد19” ووصفوا قرار الحكومة بأنه “خطأ حقيقي”.

وأضاف الخبراء: “يجب علينا أن نتعاون في ظل هذه الأزمة لنسيطر على هذه الجائحة ونساهم في التصدي للفيروس من خلال تغيير بعض العادات والسلوك وإلا ستكون العواقب وخيمة خلال الأيام القادمة”.

وسجلت بريطانيا أمس 21672 إصابة جديدة بكورونا مقابل 20964 في إحصاء أمس الأول كما سجلت 424 وفاة مقابل 516 أمس الأول.

يشار إلى أن المملكة المتحدة سجلت أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا منذ 3 أسابيع حيث وصل إجمالي عدد المصابين إلى نحو 8ر1 مليون شخص منذ بدء تفشى الوباء.

طباعة