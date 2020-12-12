واشنطن بوست: البيت الأبيض يأمر رئيس هيئة الأدوية بإجازة لقاح فايزر أو الاستقالة

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان بإجازة لقاح فايزر أو تقديم استقالته.

وقال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية إن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أبلغ هان في مكالمة هاتفية أمس بضرورة إعطاء الأذن لإنتاج وترخيص اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر أو تقديم استقالته.

فيما كشف مصدر ثانٍ في الإدارة الأمريكية مطلع على المكالمة الهاتفية أن رئيس ميدوز أخبر هان أن “وظيفته في خطر إذا لم يتم إصدار إذن استخدام الطوارئ قبل يوم السبت”.

وكان ترامب وجه انتقادات لاذعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تغريدة على تويتر أمس ووصفها بأنها “سلحفاة كبيرة وعجوز وبطيئة”.

من جانبه انتقد الدكتور أشيش جها عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض على الإدارة وأشار إلى أنها “تقوض ثقة الجمهور في اللقاح” وقال “في كل مرة يتدخل الرئيس ترى ثقة اللقاح تنخفض بنسبة 10 بالمئة”.

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