إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم شرق قلقيلية

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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