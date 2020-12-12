الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان طوارئ مناخية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العالم إلى إعلان “حالة طوارئ مناخية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريس قوله اليوم خلال قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحترار المناخي: “أدعو المسؤولين في العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم” مشددا على أن ذلك ضروري لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وأضاف غوتيريس أن “هناك حاجة منذ الآن إلى جهود مكثفة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2010 بحلول العام 2030”.

وتستمر القمة الافتراضية يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

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