ابراهيم النمر

عزز نادي الكرامة صدارته للدوري السوري الممتاز بعد فوزه على الفتوة في ملعب تشرين بدمشق بهدف علي رمضان الذي جاء في الدقيقة 67.

وفي ملعب الفيحاء قلب الاتحاد تأخره بهدف إلى فوز ثمين على الشرطة بالثلاثة سجلها محمد رأفت مهتدي وأحمد الأحمد وطالب عبد الواحد في د 78،42،34 وللشرطة محمد عيسى في د 3.

وفي ملعب حمص حقق تشرين فوزا مستحقا على الوثبة بثنائية مقابل هدف تناوب على تسجيلها علاء الدالي وماهر دعبول في د 45+3،،21، وسجل الوثبة عبر ثائر الشامي في د 85.

وفي طرطوس خسارة جديدة للساحل أمام الجيش بهدف مؤمن ناجي في د67 وهذا تعثر جديد لكرة الساحل التي ربما تشهد تغييرات في الساعات المقبلة لجهة الجهاز الفني والتدريبي.

وفي حلب سجل جبلة فوزا ثمينا على أصحاب الأرض الحرية وتفوق عليه بهدفين لهدف كانا من توقيع محمود البحر في د 75،60 والحرية أيمن الصلال في د 80.

وفي الفيحاء تعثر جديد للحرجلة أمام الوحدة بهدفي عبدالرحمن بركات وأيمن عكيل في د 83،13.

وسيطر التعادل السلي على لقاء حطين والطليعة وأضاف كل منهما نقطة إلى رصيده.وبهذا الكرامة في الصدارة ب19 نقطة وتشرين ب18 نقطة والجيش ب16 نقطة والوحدة ب14 نقطة و حطين 13 نقطة وجبلة والوثبة 12 نقطة والطليعة 9 نقاط والشرطة 6 نقاط والحرية 5 نقاط والاتحاد والحرجلة 4 نقاط واخيرا الساحل والفتوة بنقطتين.

ويلتقي في الجولة الثامنة يوم الجمعة القادم جبلة مع تشرين والحرجلة مع الشرطة والاتحاد مع الفتوة و حطين مع الساحل والطليعة مع الوحدة والكرامة مع الحرية والجيش مع الوثبة.

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