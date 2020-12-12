ردة عالمية .. عالم بلا «ليبرالية جديدة»

كتب المحرر السياسي:

كان يجب أن يدور الزمن بنا دورة كاملة لندرك الشِراك التي أوقعتنا بها- أو حاولت – الليبرالية الجديدة إيقاعنا بها.. ولنا في «ربيعنا» المشؤوم «المستمر» كل الأدلة والبراهين.

اعتبرت الليبرالية في نسختها الجديدة التي انطلقت في ثمانينيات القرن الماضي ، تفكك الاتحاد السوفييتي انتصاراً لها، ولشعارها الأساسي القائم على «الجشع الإنساني الحميد» بدعوى أنه يعمل كمحرك مُبدع للسوق وللأفكار المبدعة، وحتى باعتباره حافظاً للنوع..! وكان ذلك عبر إطلاق غرائز الإنسان البدائية في الجشع والبحث عن الثروة، هذه الغرائز هي عماد ما يسميه الغرب الإمبريالي صناعة التقدم والرفاه الاقتصادي .. ولكن لمن؟

عند هذا السؤال لم يطل الوقت حتى عرف الجميع جوابه بمن فيهم الشعوب الغربية نفسها التي وقعت في شَرك الليبرالية الجديدة ، مَثلها مثل بقية شعوب العالم المستهدفة بهذه الليبرالية.

إذاً الليبرالية الجديدة التي بدأت حربها الأساسية ضد الاتحاد السوفييتي انتقلت مباشرة إلى حروب مباشرة وغير مباشرة ضد الجميع .. وعلى قاعدة القطب الوحيد «الذي بات يتنزه على الكوكب وحيداً» حسب تعبير الاقتصاديين، ليسيطر على المال ورأس المال ويهيمن بهما على العالم، سياسياً وعسكرياً، وليس اقتصادياً فقط، مستخدماً في ذلك أشهر أذرعه في الهيمنة والاستبداد والجشع، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من أن الليبرالية الجديدة لم تُخفِ وجهها المتوحش منذ البداية، إلّا أنها كانت أكثر سفوراً وهمجية بعد هجمات 11 أيلول 2001 والتي كانت من أبرز نتائجها الحرب على أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، وتدميرهما.. لقد كان واضحاً أن المنقطة العربية كانت على قائمة أهداف الليبرالية الجديدة، مع العلم أنها لطالما كانت مستهدفة من الإمبريالية الغربية، لتقويض استقلالات دولها ومنعها في تطوير أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في سبيل الوصول إلى استقلال حقيقي يلغي تبعيتها للدول الاستعمارية، خلال عملية التطوير والبناء التي ستبدأ بعد نيل الدول العربية استقلالها عن المستعمر الغربي.

بعد هجمات 11 أيلول وغزو العراق وتدميره، كان نصيب المنطقة العربية من الليبرالية طائفة من المشاريع الاستعمارية مثل «الشرق الأوسط الكبير» و«الشرق الأوسط الجديد» ولا ننسى دعم الكيان الإسرائيلي في سياساته العدوانية على الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني وصولاً إلى سورية ولبنان.

ولأن الليبرالية الجديدة تقوم على إعادة انتاج الإنسان كـ «كائن جشع» لا علاقة له بالإنسانية وقيمها ومنظومتها الأخلاقية، فقد كان من الطبيعي أن تتجاوز مسألة كونها ذات توجه اقتصادي قائم على المال ورأس المال- تحقيق ما تزعم أنه مسار الرفاه والثراء- إلى استهدافها المنظومة السياسية (الدول) والمنظومات الاجتماعية (الشعوب/ بمعنى المنظومة العائلية والأسرية) واستهداف العلاقة بين هاتين المنظومتين بالتدمير الشامل.. ولا نحتاج كبير عناء لندرك أن تحقيق الرفاه والثراء على طريقة الليبرالية الجديدة يقوم بالأساس على تدمير النظم السياسية والاجتماعية، وإلا كيف بإمكانها أن تصنع عالماً من الجشعين الذين لا يحركهم سوى المال والتدافع نحو الثراء؟

هذا ما أراده الغرب الإمبريالي لبقية العالم، دون أن يرحم مجتمعاته وشعوبه على قاعدة ما يسمى «المليار الذهبي» أي النخبة فاحشة الثراء والقمع والاستبداد، فيما بقية المليارات الأخرى من الناس في خدمة هذا المليار الذهبي، كالعبيد تماماً، وهذا ما تجاهر به الليبرالية الجديدة، وما تقوله كل يوم تقارير المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن عالم الثروة والمليارديرات الذين لا تتجاوز نسبتهم واحد بالمئة من سكان العالم مقابل عالم من الجوعى والعبيد.

لا شك بأن الليبرالية الجديدة نجحت خلال العقود الأربعة الماضية في أن تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي كحاكم مهيمن مسيطر، لكن خلال العقد الأخير بدأ الانقلاب الكبير، محدثاً انعطافة في تاريخ الليبرالية الجديدة التي فرضت نفسها على العالم كقدر غير قابل للصدّ والرد.. لقد وجدت الليبرالية الجديدة نفسها في الموقع ذاته، حيث إن حركة التاريخ الجديدة غير قابلة للصدّ والرد أيضاً.. فالعالم بدأ يرتد بشعوبه ودوله ليقود الانقلاب الكبير مُحققاً خريطة عالمية جديدة لم تعد فيها الليبرالية الجديدة «تتنزه وحيدة على الكوكب».. لم تعد الليبرالية الجديدة «نهاية التاريخ» أو «النهاية السعيدة للتاريخ» حسب تعبير فوكوياما. فمازال العالم الآخر بشعوبه ودوله قادراً على قلب الطاولة وتحقيق عالم أكثر رفاهية قائم على العدالة والمساواة.. ولا يمكن هنا أن ننسى ما شكّله فشل المخطط الغربي الإمبريالي المسمى “الربيع العربي”، و في سورية خصوصاً، هذا الفشل شكل أحد المنطلقات الأساسية للردة العالمية تجاه عالم التعددية والمشاركة في صناعة القرار العالمي بعيداً عن الغرب وليبراليته الجديدة.

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