دير الزور تنتخب مرشحها عن مقعدها الشاغر في مجلس الشعب

دير الزور- عثمان الخلف

انطلقت منذ صباح اليوم السبت العملية الانتخابية لملء شاغر عضوية مجلس الشعب لمقعد محافظة دير الزور الدور التشريعي الثالث.

رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي – زياد السرهيد أكد افتتاح 64 مركزاً انتخابياً على امتداد مناطق سيطرة الدولة السورية في المدن والأرياف لتسهيل سير العملية الانتخابية.

وبيّن السرهيد أن المنافسة تقتصر على مرشحين اثنين لشغل المقعد عن فئة العمال والفلاحين ( أ ) وهما المرشح الدكتور (ياسر السلامة ) و ( بليخ الهجر) وذلك عقب انسحاب بقية المرشحين والبالغ عددهم 21 مرشحاً .

هذا وتستمر مجريات العملية الانتخابية حتى الساعة السابعة مساء.

يُذكر أن المقعد شغر بعد اعتذار الدكتور (طه الخليفة) لصدور المرسوم الرئاسي بتعيينه رئيساً لجامعة الفرات.

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