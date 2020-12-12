استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين شرق دير الزور

استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة السوسة بريف دير الزور والتي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات الإرهابيين انفجر في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي والواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” ما أدى إلى استشهاد مدني أثناء تجواله في المكان.

وعمد إرهابيو التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل بغية زرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

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