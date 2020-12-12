ميليشيا (قسد) تختطف طفلاً بريف دير الزور الشرقي

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها التعسفية بحق المدنيين ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف طفل من مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن “ميليشيا “قسد” داهمت حي الخياسة وسط مدينة الشحيل شرق دير الزور وقامت باختطاف طفل من الحي واقتادته إلى جهة مجهولة”.

وقام عناصر من ميليشيا “قسد” بمداهمة عدد من قرى ريف الرقة الشمالي وأقدموا على اختطاف أكثر من 40 شاباً وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.

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