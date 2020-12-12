زاخاروفا: روسيا تحتفظ بحق الرد على العقوبات البريطانية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن موسكو تحتفظ بحق الرد على العقوبات البريطانية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “تلقينا باستغراب إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات أحادية بحق 3 مواطنين روس ووحدات الحرس الوطني الروسي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الشيشان“ مؤكدة أن موسكو تعتبر هذا القرار غير مبرر ويعكس عدم استعداد السلطات البريطانية للتخلي عن نهج المواجهة مع روسيا.
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا القرار سوف ينعكس على العلاقات الروسية البريطانية.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا مؤخراً عن فرض عقوبات ضد عدد من السياسيين ورجال الأمن الشيشانيين.
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