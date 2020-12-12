إصابة مسلحين من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة بسيارتهم في ريف دير الزور

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة بآليتهم في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” ما أدى إلى إصابات بين مسلحي الميليشيا وأضرار مادية كبيرة بالسيارة.

وقتل أمس اثنان من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس وأصيب آخرون في هجمات متفرقة على أيدي مجهولين طالت تحركاتهم ونقاطا تابعة لهم على طريقي المنخر والسلحبية وقرب مفرق الصفصافة غرب الرقة.

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