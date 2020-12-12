تجديد تراخيص الجرارات الزراعية يصطدم برسوم التأمينات!!

درعا- عمار الصبح

ازاداد معدل الإقبال على تجديد تراخيص الجرارات الزراعية في محافظة درعا مؤخراً للاستفادة من دعم المحروقات الذي يتم منحه فقط للجرارات المجددة تراخيصها والمستوفية لكل الشروط، غير أن المشكلة التي اعترضت البعض هي الرسوم المرتفعة المتوجب عليهم دفعها أثناء عملية تجديد تراخيص جراراتهم وخصوصاً تلك المتعلقة برسوم التأمينات الاجتماعية والتي وصلت لدى البعض إلى ما يزيد عن 300 ألف ليرة، ما دفع البعض للتوقف عن استكمال إجراءات الترخيص لعدم قدرتهم على دفع الرسوم.

ويتطلب تجديد ترخيص الجرار الزراعي حسب قرارات النقل الحصول على براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية لإتمام عملية التجديد إضافة إلى الوثائق والإجراءات والرسوم الأخرى المتوجب دفعها كالفحص الفني والتأمين الإلزامي وبراءة الذمة من المالية والرسوم والطوابع الأخرى.

وبين مدير فرع التأمينات الاجتماعية في درعا – عمر كنعان أن منح براءة الذمة من قبلهم لاستكمال إجراءات ترخيص الجرار الزراعي يتطلب حصول صاحب الجرار على شهادة سوق زراعية من الفئة (ه) وفي حال عدم وجود شهادة زراعية يتوجب على صاحب الجرار دفع رسوم للتأمين على صاحب الجرار أو من ينتدبه لقيادته، لافتاً إلى أن الرسوم المحددة حسب الأنظمة تبلغ 5% من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر حسب آخر زيادة والبالغ 47675 ليرة وعليه فإن الرسوم تبلغ 2400 شهرياً تقريباً على صاحب الجرار دفعها عن عامي 2019- 2020 أما الأعوام المتراكمة فيجري حسابها على الحد الأدنى للأجور المحدد حينها.

وأشار كنعان إلى أن شكوى البعض من وصول الرسوم إلى أرقام مالية كبيرة ناجم عن تأخر كثير من أصحاب الجرارات عن تجديد تراخيص جراراتهم وتسديد الرسوم المترتبة عليها لسنوات طويلة ما أدى إلى حصول تراكمات كبيرة وأيضاً تضاعف في قيمة غرامات التأخير المفروضة والتي تتضاعف عاماً بعد آخر.

ويأمل الفلاحون بصدور قرار باستثناء أصحاب الجرارات الزراعية من مراجعة النأمينات الاجتماعية كشرط لاستكمال إجراءات تجديد التراخيص أو على الأقل إعفائهم من غرامات التأخير المفروضة، خصوصاً مع الحاجة الماسة لهذه الجرارات والتي تعتبر أعدادها قليلة جداً قياساً بالمواسم الزراعية ولا تتناسب طرداً مع خصوصية المحافظة التي يغلب عليها الطابع الزراعي.

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