معاودة زراعة القمح والشعير في بيارات تدمر الغربية

استأنف المزارعون في منطقة البيارات الغربية ببادية تدمر زراعة أراضيهم في اطار تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية لزراعة القمح والشعير بعد أن تمت ازالة جميع الألغام التي زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم من المنطقة على أيدي ابطال الجيش العربي السوري.

وذكر مدير فرع المصرف الزراعي بتدمر إحسان السبع في تصريح لمراسل سانا أن المصرف عمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة لإكثار البذار من أجل تسليم المزارعين بمنطقة تدمر كمية نحو 532 طناً من بذار القمح القاسي حيث بدأ المزارعون باستلامها عن طريق جمعية تدمر الفلاحية مشيراً إلى أنه تم أيضاً توفير مادة الأسمدة من أجل تسليمها للمزارعين لاستخدامها في الأراضي المرخصة.

وعبر عدد من المزارعين عن سعادتهم بعودتهم وممارسة عملهم الزراعي بالمنطقة داعين إالى توفير المحروقات بالكميات الكافية لتنفيذ الخطة الزراعية.

طباعة