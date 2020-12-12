خارجية فلسطين: هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين جريمة بحق الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم الاحتلال الإسرائيلي واستيلائه على المنازل والمنشآت الفلسطينية جريمة بحق الإنسانية يستمر العالم في تجاهلها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة “وفا” أن التصعيد الخطير في عمليات الهدم يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة والأغوار وتنفيذه لمخططات الضم على حساب أرض دولة فلسطين بما يغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا وذات سيادة.

وأشارت الخارجية إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير بوضوح إلى أن عمليات الهدم تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة حيث هدمت سلطات الاحتلال واستولت على 52 منزلاً خلال الآونة الأخيرة كما هدمت واستولت على 689 مبنى منذ بداية العام الجاري ما أدى إلى تهجير869 فلسطينياً وتركهم بلا مأوى.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع عمليات الهدم والتجريف كإحصائيات واختصارها بالأرقام لأنها تخفي المعاناة الكبيرة والظلم التاريخي الذي يقع على الشعب الفلسطيني مشددة على أن عدم محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم يشجعهم على الإمعان في عمليات هدم ومصادرة المنازل والمنشآت الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين بالقوة من أرض وطنهم.

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