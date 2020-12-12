روحاني: تراجع إصابات كورونا في إيران
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف المحافظات الإيرانية بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.
وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “في الأسابيع الأخيرة شهدنا اتجاهاً متزايداً بعدد الاصابات بالوباء لكن مع الإجراءات التي اتخذت منذ تشرين الثاني لاحظنا تراجعاً بالإصابات في الغالبية العظمى من المحافظات” مشيراً إلى انخفاض عدد المدن المصنفة ضمن اللون الأحمر إلى 12 فيما أصبحت بقية المدن ضمن اللونين البرتقالي والأصفر.
ولفت روحاني إلى أن كورونا القى بظلاله على المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعديد من القضايا الأخرى وانعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي مبينا أنه أعطى توجيهاته للقيام بإعداد لقاح معتمد من وزارة الصحة الإيرانية واستخدامه للطاقم الطبي والأشخاص المعرضين لخطر كبير.
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