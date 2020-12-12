احتراق سيارة أجرة بجانب فرن الزاهرة الآلي بدمشق، والخسائر مادية.

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 26 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 12 كانون الأول 2020
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الأخبار
انفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي
اللا مستحيل
احتجاجات على مقتل أمريكي من أصل أفريقي في أوهايو
بكين تدعو "حظر الأسلحة الكيميائية" لتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة
إيران: على الغرب إنهاء ممارساته ذات الدوافع السياسية في مجال التنفيذ الفاعل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة
إصابة عدد من الأشخاص بعملية دهس في نيويورك
سورية تؤكد وجوب إغلاق ملف الكيميائي فيها بشكل نهائي وتجدد مطالبتها بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
البرازي: ما يتم تداوله حول رفع سعر البنزين عارٍ عن الصحة
وسط صمت دولي .. الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون جريمة قطع مياه الشرب عن أهالي الحسكة