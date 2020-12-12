قريباً.. استئناف الرحلات الجوية إلى مطار القامشلي الدولي 

الحسكة ــ خليل اقطيني

أكد محافظ الحسكة – غسان خليل ل(تشرين) أنه تمت الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الخارجية من مطار بيروت الدولي إلى مطار القامشلي الدولي وبالعكس.

وأوضح خليل أن هذا الإجراء جاء تلبية لمطالب الأهالي المغتربين من أبناء محافظة الحسكة الموجودين في دول الاغتراب وتسهيلاً لعودتهم إلى حضن الوطن من أجل قضاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بين أهلهم وذويهم.

مبيناً أن هذا القرار اتخذ بعد التواصل مع وزير النقل والوزراء المعنيين في العاصمة دمشق والذين كانوا متجاوبين جداً من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات الخارجية إلى مطار القامشلي الدولي.

وأضاف: وبناء على ذلك نقوم الآن باتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستكمال النواقص من المستلزمات الضرورية للعمل في مطار القامشلي الدولي من أجل استقبال المغتربين، وما نقوم به الآن من إجراءات هو تشغيل جهاز الفحص الخاص بالكشف عن فيروس (كورونا) وهو جهاز PCR الأمر الذي يتطلب حضور ورشة فنية إلى مطار القامشلي الدولي خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة كما تم الوعد بذلك، من أجل الكشف على الجهاز وإجراء الصيانة اللازمة له وإعادة تأهيله وتشغيله ووضعه في الخدمة، وقد تستغرق هذه العملية يومين أو ثلاثة أيام الأمر الذي يعني أن هذا الجهاز سيكون جاهزاً للاستخدام خلال مدة أقصاها عشرة أيام، كما نقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مكتب أو مركز للمصرف التجاري السوري في المطار وذلك تسهيلاً لعودة الإخوة المغتربين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم.

وختم خليل حديثه ل(تشرين) بالترحيب بالإخوة المغتربين من أبناء محافظة الحسكة الموجودين في بلاد الاغتراب بين أهلهم وذويهم في المحافظة.

وكان المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سورية – باسم منصور أعلن منذ نهاية شهر أيلول الماضي جهوزية مطارات اللاذقية وحلب والقامشلي لاستئناف حركة الطيران، موضحاً أنه سيتم البدء بتشغيل مطار دمشق وبعده بقية المطارات.

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