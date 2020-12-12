توزيع حطب التدفئة على 573 أسرة من ذوي الشهداء والجرحى في طرطوس

طرطوس - أيهم إبراهيم:

أكد المهندس سامر سلمان- رئيس شعبة تنمية وتربية الغابات بمديرية زراعة طرطوس لـ«تشرين» استمرار المديرية بتوزيع حطب التدفئة للمواطنين والأولوية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من حطب التدفئة الذي يتم توزيعه من قبل الشعبة 573 أسرة على مستوى المحافظة. وتأتي هذه الخطوة – حسب سلمان- كمساهمة من وزارة الزراعة لتخفيف العبء على المواطنين المقيمين في جوار مواقع التحريج والغابات والمساعدة في تأمين مواد التدفئة المنزلية والعمل على منع الاعتداء على الغابات من ضعاف النفوس.

ولفت سلمان إلى أن عمليات البيع تتم من قبل لجان محلية على مستوى كل منطقة، حيث حددت وزارة الزراعة أسعار الحطب بالقرار رقم 242 لعام 2017 الذي تم بموجبه تحديد أسعار مجموعة من المنتجات الزراعية من بينها حطب الكينا والكازورينا بسعر 12 ألف ليرة للطن الواحد وحطب الصنوبريات بسعر 15 ألف ليرة للطن الواحد وأخيراً السنديان بسعر 20 ألف ليرة للطن الواحد.

تجدر الإشارة الى أن الكمية المخصصة نصف طن حطب لكل أسرة وبأسعار تشجيعية، مع العلم أن أسعار الحطب تشهد ارتفاعاً جنونياً في الأسواق، حيث تجاوز سعر الطن الواحد عتبة الـ 100 ألف ليرة.

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